Петрова назвала главных фаворитов Уимблдона среди женщин

Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова ответила, кого из спортсменок считает главными фаворитами предстоящего женского Уимблдона.

«Это Арина Соболенко. Елена Рыбакина, которая уже выигрывала Уимблдон, она хорошо чувствует и понимает это покрытие. Ещё Коко Гауфф с её мощной подачей и ударами может быть опасна. Барбора Крейчикова со своими резаными ударами может на этом покрытии доставить много неприятностей соперницам», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек.