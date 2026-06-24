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Петрова назвала главных фаворитов Уимблдона среди женщин

Петрова назвала главных фаворитов Уимблдона среди женщин
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Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова ответила, кого из спортсменок считает главными фаворитами предстоящего женского Уимблдона.

«Это Арина Соболенко. Елена Рыбакина, которая уже выигрывала Уимблдон, она хорошо чувствует и понимает это покрытие. Ещё Коко Гауфф с её мощной подачей и ударами может быть опасна. Барбора Крейчикова со своими резаными ударами может на этом покрытии доставить много неприятностей соперницам», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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