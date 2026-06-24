Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: Швёнтек — не фаворит Уимблдона. К ней привыкают

Янчук: Швёнтек — не фаворит Уимблдона. К ней привыкают
Комментарии

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук выразил мнение, что третья ракетка мира Ига Швёнтек не будет считаться фаворитом Уимблдона 2026 года.

«Не будет, конечно, нет. Хотя на траве ей играть, может быть, даже и проще, потому что она тоже бьющий игрок, но в её ударах много неопределённости, риска. Ей не хватает стабильности в игре. И потом, её игра немножко такая однообразная. К ней привыкают», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Уимблдон в этом году стартует 29 июня и продлится до 12 июля. Полька Ига Швёнтек является действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде.

Материалы по теме
Медведев повторит свой рекорд, а Мирре не дадут забрать титул? Чего ожидать от Уимблдона
Эксклюзив
Медведев повторит свой рекорд, а Мирре не дадут забрать титул? Чего ожидать от Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android