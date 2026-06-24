Янчук: Швёнтек — не фаворит Уимблдона. К ней привыкают

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук выразил мнение, что третья ракетка мира Ига Швёнтек не будет считаться фаворитом Уимблдона 2026 года.

«Не будет, конечно, нет. Хотя на траве ей играть, может быть, даже и проще, потому что она тоже бьющий игрок, но в её ударах много неопределённости, риска. Ей не хватает стабильности в игре. И потом, её игра немножко такая однообразная. К ней привыкают», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Уимблдон в этом году стартует 29 июня и продлится до 12 июля. Полька Ига Швёнтек является действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде.