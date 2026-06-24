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Макарова назвала двух россиянок с наилучшими шансами на Уимблдоне

Макарова назвала двух россиянок с наилучшими шансами на Уимблдоне
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Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова назвала двух россиянок с наилучшими шансами на Уимблдоне 2026 года.

«Ориентируюсь на Аню Калинскую, выделю её и Мирру [Андрееву]. К прогнозам в пользу Дианы Шнайдер я отношусь осторожно», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Уимблдон-2026 стартует 29 июня и продлится до 12 июля. Действующей чемпионкой турнира в женской сетке является полька Ига Швёнтек, ныне занимающая третью строчку в рейтинге WTA.

Ранее стало также известно, что призовые на турнире вырастут на 20% по сравнению с прошлым годом — общая сумма выплат составит £ 64,2 млн.

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