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Вихлянцева заявила, что Синнер выиграет Уимблдон, несмотря на проблемы

Вихлянцева заявила, что Синнер выиграет Уимблдон, несмотря на проблемы
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева выразила мнение, что первая ракетка мира Янник Синнер выиграет Уимблдон-2026, несмотря на проблемы со здоровьем.

«Я бы сказала, Янник Синнер. Хоть в Париже он испытывал недомогание и дискомфорт, но думаю, что в Лондоне ему будет комфортно. Хоть там и бывают жаркие дни. Конечно, вижу, что пишут о его здоровье, но думаю, всё нормально. В Лондон он приедет полностью готовым и выиграет турнир», – сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Синнер является действующим чемпионом Уимблдона, в прошлом году победив в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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