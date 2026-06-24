Макарова: не сказала бы, что игра Соболенко дала трещину

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова рассказала, что видит первую ракетку мира Арину Соболенко фаворитом Уимблдона 2026 года.

«Я бы не сказала, что игра Арины Соболенко дала трещину. Мне кажется, она уже сделала свои выводы и поняла, что пошло не так в том четвертьфинале. У неё появится новая спортивная злость и напор. Результат на «Ролан Гаррос» её не выбил из колеи, она готова доказать, что она лучшая. Более того, на Уимблдоне вижу её фаворитом.

Уимблдон в принципе часто преподносит сенсации, трава – непредсказуемое покрытие. Всегда присутствует элемент удачи, очень много нюансов: кто в какой форме находится, как складывается сетка, соперники какого стиля игры тебе попадаются по сетке.

Случается, что топовые игроки (топ-10) на ранних стадиях уступают игрокам ближе к сотне, бывают сенсационные финалы, «тёмные лошадки» могут проходить очень далеко. Однако из топов я бы выбрала Арину Соболенко фаворитом, остальных на траве не вижу.

Нас ждёт захватывающий турнир, потому что «Ролан Гаррос» уже показал сенсационный финал Мирры Андреевой и Майи Хвалиньской», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.