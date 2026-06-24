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Пивоварова: если у Синнера будут проблемы со здоровьем, нас ждёт непредсказуемый Уимблдон

Пивоварова: если у Синнера будут проблемы со здоровьем, нас ждёт непредсказуемый Уимблдон
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что возможные проблемы со здоровьем у первой ракетки мира Янника Синнера могут сделать предстоящий Уимблдон более непредсказуемым.

«Если у Янника будут какие-то проблемы со здоровьем, нас ждёт непредсказуемый турнир. Выиграет или не выиграет Зверев — сложно сказать, трава — не то покрытие, на котором он хорошо себя проявляет. В прошлом году он проиграл в первом круге. У него не будет никакого давления, что нужно подтверждать очки. Возможно, это его расслабит и даст дополнительную мотивацию воспользоваться шансом, как он сделал на «Ролан Гаррос», — сказала Пивоварова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Напомним, в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 состояние здоровья итальянского теннисиста сильно ухудшилось из-за жары, вследствие чего он сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

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