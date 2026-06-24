Петрова: под вопросом самочувствие Синнера. Будут сюрпризы

Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова ответила на вопрос о фаворитах Уимблдона 2026 года в мужской сетке.

«А у мужчин я бы взяла пару Синнер/Зверев. Хотя пока под вопросом самочувствие Янника, но он со своими рычагами, стабильностью, уверенностью должен в любом случае хорошо сыграть. И всё же что-то мне говорит, что будут какие-то у нас сюрпризы.

Мне ещё очень нравится Бен Шелтон. Американец, мощный, с сильной левой рукой. У него очень неудобное обратное вращение, от него как раз мяч может проскальзывать», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.