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Пивоварова: на траве вижу бóльшим фаворитом Фонсеку, а не Ходара

Пивоварова: на траве вижу бóльшим фаворитом Фонсеку, а не Ходара
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова выразила мнение, что бразилец Жоао Фонсека ярко проявит себя на Уимблдоне 2026 года.

«Сомневаюсь, что Ходар ярко себя проявит, он увереннее себя чувствует на грунтовом покрытии. На траве вижу бóльшим фаворитом Фонсеку, а Ходара и Тьена — в меньшей степени», — сказала Пивоварова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Уимблдон-2026 стартует 29 июня и продлится до 12 июля. Действующим чемпионом турнира «Большого шлема» в мужской сетке является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Ранее стало известно, что призовые на турнире вырастут на 20% по сравнению с 2025 годом — общая сумма выплат составит £ 64,2 млн.

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