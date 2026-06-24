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Щукин: не думаю, что Бублик проводит провальный сезон

Щукин: не думаю, что Бублик проводит провальный сезон
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Капитан сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин заявил, что не считает текущий сезон для 11-й ракетки мира казахстанца Александра Бублика провальным.

«Не думаю, что Саша проводит какой-то провальный сезон. Всё-таки он сыграл полуфинал в Штутгарте. Ещё выставочные матчи проведёт, будет достаточно тренировок. У Саши очень активная игра, отлично подаёт», — сказал Щукин в в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Напомним, Александр Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область) и представлял Россию на международных соревнованиях до 2016 года, а после сменил спортивное гражданство на казахстанское.

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