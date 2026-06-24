Макарова: на Уимблдоне у Мирры возможен небольшой спад

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2013 в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова допускает, что у Мирры Андреевой после победы на Открытом чемпионате Франции может случиться небольшой спад в игре.

«Не думаю, что Мирру обременит звание чемпионки, на Уимблдоне она будет в отличном настроении. Она выйдет и с уверенностью в себе будет делать своё дело. Многое зависит от готовности Мирры. Вероятно, самый пик формы был на «Ролан Гаррос», а сейчас возможен небольшой спад. Может сыграть свою роль и кардинальная смена покрытия с грунта на траву. Но она уже чемпионка ТБШ, жизнь продолжается, турниры идут. Впереди ещё хардовый сезон, где она сможет себя отлично показать», — сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.