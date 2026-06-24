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Янчук объяснил, почему считает Соболенко главным фаворитом Уимблдона

Янчук объяснил, почему считает Соболенко главным фаворитом Уимблдона
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук рассказал, почему считает первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко главным фаворитом предстоящего Уимблдона.

«Психологический фактор — главный для Арины. Если она волнуется, не справляется со своими нервами, у неё и теряется контроль над мячом, и появляются ошибки из простых ситуаций. Но когда она в своей тарелке, сносит всех, ей нет равных.

Она может даже выиграть Уимблдон. На траве у неё есть преимущество, потому что она бьющий игрок. И если она будет уверена в себе, обыграет всех», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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