Вихлянцева назвала профильных «травяных» теннисистов в преддверии Уимблдона

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева ответила, кто, по её мнению, является наиболее профильным игроком на травяном покрытии.

«Ещё пару лет назад я бы выделила таких теннисисток, как Татьяна Мария с очень неприятным вращением, Моника Никулеску, Кирстен Флипкенс. Такие игроки, которые могут мяч очень сильно закрутить, подрезать. У Каролины Муховой такой теннис, который может на траве доставить неудобства. Единственное, если травма её не беспокоит, а она настроена на все 100% на Уимблдон. Мне кажется, она из всех будет наиболее «травяной» теннисисткой. Конечно, также можно отметить хорошо подающую Елену Рыбакину. Но пока мне не нравится, как она говорит в интервью, пока у неё не складываются результаты в травяном сезоне, хотя это её профиль — «эйс-удар-эйс-удар». Но всем бьющим некомфортно вот с такими теннисистками, как Каролина Мухова. В женской сетке можно ещё здесь вспомнить Аманду Анисимову и других теннисисток, которые играют в атаке, не дают «пустых» мячей, активно бьют.

Надо сказать, что даже трава сейчас становится более универсальным покрытием. Теннисисты на нём успевают сделать больше ударов, если сравнить даже с тем, что было 10 лет назад. Или когда разбирали, почему игроки сейчас не выходят к сетке — потому что они не успевают занять нужные позиции, им прилетает очень быстрый мяч.

В мужской сетке мне интересно, вообще продолжится ли тенденция, которая началась на «Ролан Гаррос». Будут ли на Уимблдоне сенсации? Выйдет ли Зверев в финал с Синнером? Или всё-таки нижняя часть сетки как-то откроется, кто-то из новых игроков покажет свой теннис?

Я бы не сказала, что у Янника Синнер чисто травяной теннис. Из тех, кто есть в туре… У Алькараса хорошие удары. Он справа крутит, слева, может и подрезать мяч. Карлоса я бы выделила как такого «травяного» игрока», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.