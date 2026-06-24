Петрова оценила предписание Уимблдона играть во всём белом

Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова оценила традицию Уимблдона играть исключительно в белой форме.

«Этот турнир тем и ценится, что сохраняется история, традиции. Очень красиво, аккуратно и гармонично выглядит, когда все выходят в идеально белой форме. Как будто лебеди порхают над кортом. В Европе, кстати, во многих закрытых клубах поддерживают эту традицию играть во всём белом», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. У мужчин действующим чемпионом является Янник Синнер, у женщин — Ига Швёнтек.