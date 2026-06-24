Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петрова оценила предписание Уимблдона играть во всём белом

Петрова оценила предписание Уимблдона играть во всём белом
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова оценила традицию Уимблдона играть исключительно в белой форме.

«Этот турнир тем и ценится, что сохраняется история, традиции. Очень красиво, аккуратно и гармонично выглядит, когда все выходят в идеально белой форме. Как будто лебеди порхают над кортом. В Европе, кстати, во многих закрытых клубах поддерживают эту традицию играть во всём белом», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. У мужчин действующим чемпионом является Янник Синнер, у женщин — Ига Швёнтек.

Материалы по теме
Медведев повторит свой рекорд, а Мирре не дадут забрать титул? Чего ожидать от Уимблдона
Эксклюзив
Медведев повторит свой рекорд, а Мирре не дадут забрать титул? Чего ожидать от Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android