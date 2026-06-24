Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на старте «пятисотника» в Бад-Хомбурге
Поделиться
Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в стартовом матче «пятисотника» в Бад-Хомбурге уступила соотечественнице Екатерине Александровой, занимающей в мировом рейтинге 19-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 3:6, 4:6.
Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2026, среда. 12:10 МСК
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
5
Мирра Андреева
М. Андреева
По ходу матча Александрова сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 11. Андреева подала навылет четыре раза, также сделала две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных.
В следующем круге Екатерина Александрова сразится с японской теннисисткой Наоми Осакой.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июня 2026
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:08
-
14:02
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:41
-
12:25
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:44
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:42
-
09:28
-
09:24
-
00:54
-
00:47
-
00:28
- 23 июня 2026
-
23:57
-
23:47
-
23:37
-
23:27
-
23:19