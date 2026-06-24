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Екатерина Александрова — Мирра Андреева, результат матча 24 июня 2026, счёт 2:0, 2-й круг; WTA 500 Бад-Хомбург

Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на старте «пятисотника» в Бад-Хомбурге
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в стартовом матче «пятисотника» в Бад-Хомбурге уступила соотечественнице Екатерине Александровой, занимающей в мировом рейтинге 19-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2026, среда. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

По ходу матча Александрова сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 11. Андреева подала навылет четыре раза, также сделала две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В следующем круге Екатерина Александрова сразится с японской теннисисткой Наоми Осакой.

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