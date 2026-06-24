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Мирра Андреева забавно спасла пчелу по ходу матча в Бад-Хомбурге

Мирра Андреева забавно спасла пчелу по ходу матча в Бад-Хомбурге
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева по ходу матча второго круга «пятисотника» в Бад-Хомбурге, где уступила соотечественнице Екатерине Александровой, спасла живую пчелу.

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2026, среда. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Спортсменка заметила насекомое лежащим на травяном корте, подцепила его ракеткой и перенесла в безопасное место, продолжив игру.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Матч в Бад-Хомбурге стал для Андреевой дебютным поединком на травяном покрытии после чемпионства на «Ролан Гаррос» — 2026. Ранее она заявлялась на турнир WTA-500 в Берлине, но впоследствии снялась с него.

19-летняя Мирра является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» начиная с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступая только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

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