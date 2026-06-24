Мирра Андреева забавно спасла пчелу по ходу матча в Бад-Хомбурге

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева по ходу матча второго круга «пятисотника» в Бад-Хомбурге, где уступила соотечественнице Екатерине Александровой, спасла живую пчелу.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Спортсменка заметила насекомое лежащим на травяном корте, подцепила его ракеткой и перенесла в безопасное место, продолжив игру.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Матч в Бад-Хомбурге стал для Андреевой дебютным поединком на травяном покрытии после чемпионства на «Ролан Гаррос» — 2026. Ранее она заявлялась на турнир WTA-500 в Берлине, но впоследствии снялась с него.
19-летняя Мирра является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» начиная с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступая только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.
- 24 июня 2026
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:08
-
14:02
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:41
-
12:25
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:44
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:42
-
09:28
-
09:24
-
00:54
-
00:47
-
00:28
- 23 июня 2026
-
23:57
-
23:47
-
23:37
-
23:27
-
23:19