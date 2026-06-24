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Екатерина Александрова прокомментировала победу над Миррой Андреевой в Бад-Хомбурге

Екатерина Александрова прокомментировала победу над Миррой Андреевой в Бад-Хомбурге
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19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова высказалась о победе над Миррой Андреевой во втором круге турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2026, среда. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

– Ты уже дважды играла против неё и до сих пор не проиграла ни сета. Почему?
– Честно говоря, не знаю. Каждый раз, когда я против неё играю, понимаю, что будет очень тяжело — она отличная теннисистка. Просто стараюсь максимально готовиться и бороться за каждый розыгрыш. И пока, к счастью, это работает. Сегодня было особенно сложно из-за погоды — очень жарко, а ещё трава. Не знаешь, чего ожидать, отскок каждый раз разный. Но в целом это был хороший матч.

– Почему у тебя все так хорошо получается на этом покрытии?
– Не знаю. Трава всегда была для меня сложным покрытием, я больше люблю более предсказуемые условия, например, хард в зале. На траве всё непредсказуемо. Но пока как-то получается, поэтому стараюсь просто наслаждаться игрой здесь как можно дольше, — сказала Александрова в интервью на корте.

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