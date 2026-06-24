Екатерина Александрова прокомментировала победу над Миррой Андреевой в Бад-Хомбурге

19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова высказалась о победе над Миррой Андреевой во втором круге турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.

– Ты уже дважды играла против неё и до сих пор не проиграла ни сета. Почему?

– Честно говоря, не знаю. Каждый раз, когда я против неё играю, понимаю, что будет очень тяжело — она отличная теннисистка. Просто стараюсь максимально готовиться и бороться за каждый розыгрыш. И пока, к счастью, это работает. Сегодня было особенно сложно из-за погоды — очень жарко, а ещё трава. Не знаешь, чего ожидать, отскок каждый раз разный. Но в целом это был хороший матч.

– Почему у тебя все так хорошо получается на этом покрытии?

– Не знаю. Трава всегда была для меня сложным покрытием, я больше люблю более предсказуемые условия, например, хард в зале. На траве всё непредсказуемо. Но пока как-то получается, поэтому стараюсь просто наслаждаться игрой здесь как можно дольше, — сказала Александрова в интервью на корте.