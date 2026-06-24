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Александрова поделилась ожиданиями от матча с Наоми Осакой

Александрова поделилась ожиданиями от матча с Наоми Осакой
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Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась ожиданиями от предстоящей встречи в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге с представительницей Японии Наоми Осакой.

«Мы никогда не играли друг против друга, это будет первая встреча. Я знаю, что она выигрывала много больших матчей и турниров, так что легко не будет. Пока у меня нет особого плана – просто выйти на корт и спокойно играть так, как сегодня», – сказала Александрова в интервью на корте.

На данный момент Александрова занимает 19-е место в рейтинге WTA, Осака располагается на 15-й строчке. Теннисистки проведут свой матч завтра, 25 июня.

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