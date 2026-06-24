Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Истбурне

91-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания), проиграв во втором круге немке Татьяне Марии, занимающей в мировом рейтинге 112-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6.

По ходу матча Мария сделала семь эйсов, не допустила двойных ошибок, а также сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Захарова ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Татьяна Мария сразится с победительницей матча между Терезой Валентовой и Айлой Томлянович.