Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Истбурне
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91-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания), проиграв во втором круге немке Татьяне Марии, занимающей в мировом рейтинге 112-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6.
Истбурн (ж). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 13:05 МСК
112
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
1 : 0
|1
|2
|3
|
|0
|
|1
91
Анастасия Захарова
А. Захарова
По ходу матча Мария сделала семь эйсов, не допустила двойных ошибок, а также сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Захарова ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.
В следующем круге Татьяна Мария сразится с победительницей матча между Терезой Валентовой и Айлой Томлянович.
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