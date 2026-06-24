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Татьяна Мария — Анастасия Захарова, результат матча 24 июня 2026, счёт 2:0, 2-й круг; WTA 250 Истбурн

Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Истбурне
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91-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания), проиграв во втором круге немке Татьяне Марии, занимающей в мировом рейтинге 112-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6.

Истбурн (ж). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 13:05 МСК
Татьяна Мария
112
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
6 		0
2 		1
         
Анастасия Захарова
91
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

По ходу матча Мария сделала семь эйсов, не допустила двойных ошибок, а также сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Захарова ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Татьяна Мария сразится с победительницей матча между Терезой Валентовой и Айлой Томлянович.

Сетка турнира WTA-250 в Истбурне
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