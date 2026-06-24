Динара Сафина высказалась об игре Медведева перед Уимблдоном

Экс первая ракетка мира россиянка Динара Сафина высказалась об игре девятой ракетки мира Даниила Медведева на турнире серии ATP-500 в Галле и поделилась ожиданиями от Уимблдона 2026 года.

«Мне понравилось то, что всё-таки Даня [Медведев] стал тоже пытаться бежать вперёд, чаще, чем он это делает обычно. Да, получалось не всё. Да, наверное, можно было играть постабильнее справа, это правда. Но, на мой взгляд, перед Уимблдоном… Мне понравилось. Всегда на траве очень сложно начинать. Вот так вот ты год не играл, потом выходишь, у кого-то получается быстрее адаптироваться, у кого-то нет. Но мне в целом почему-то понравилась игра Дани перед Уимблдоном. Мне она вселила какую-то надежду, что у него получится хорошо сыграть», – сказала Сафина на YouTube-канале «Больше!».

На турнире категории ATP-500 в Галле Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале немцу Даниэлю Альтмайеру со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.