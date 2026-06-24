Видео: Новак Джокович проводит тренировку перед Уимблдоном

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл тренировку перед стартом Уимблдона, матчи основной сетки которого начнутся 29 июня. Видео отрабатывающего удары спортсмена опубликовала пресс-служба турнира в Лондоне у себя на странице в соцсети.

39-летний Джокович семь раз в карьере брал титул на Уимблдоне. В последний раз это произошло в 2022 году.

Уимблдон-2026 продлится до 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Джокович в прошлом году дошёл до полуфинала соревнований, где в трёх сетах уступил именно Синнеру.