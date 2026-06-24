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«Для неё это полезный опыт». Янчук — о поражении Мирры в первом матче после «РГ»

«Для неё это полезный опыт». Янчук — о поражении Мирры в первом матче после «РГ»
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук считает, что пятой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой пойдёт на пользу поражение во втором круге «пятисотника» в Бад-Хомбурге после триумфа на «Ролан Гаррос» — 2026.

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2026, среда. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«На мой взгляд, победа была закономерной. Всё-таки Мирра очень интересный комбинационный игрок, а на траве нужно играть попроще, в этом плане Александровой, умеющей играть в силовой манере, это покрытие больше подходит. Перед матчем прогнозы строились в пользу Мирры, но многие не учитывали фактор травяных кортов.

Мирра сыграла впервые после своего триумфа во Франции. Для неё это, безусловно, полезный опыт. В жизни надо попробовать всё, и после оглушительных побед иной раз очень полезно проиграть, чтобы лучше всё переосмыслить и идти дальше», – цитирует Янчука ТАСС.

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