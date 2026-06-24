«Для неё это полезный опыт». Янчук — о поражении Мирры в первом матче после «РГ»

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук считает, что пятой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой пойдёт на пользу поражение во втором круге «пятисотника» в Бад-Хомбурге после триумфа на «Ролан Гаррос» — 2026.
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«На мой взгляд, победа была закономерной. Всё-таки Мирра очень интересный комбинационный игрок, а на траве нужно играть попроще, в этом плане Александровой, умеющей играть в силовой манере, это покрытие больше подходит. Перед матчем прогнозы строились в пользу Мирры, но многие не учитывали фактор травяных кортов.
Мирра сыграла впервые после своего триумфа во Франции. Для неё это, безусловно, полезный опыт. В жизни надо попробовать всё, и после оглушительных побед иной раз очень полезно проиграть, чтобы лучше всё переосмыслить и идти дальше», – цитирует Янчука ТАСС.
- 24 июня 2026
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