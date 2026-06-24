Калинская проиграла 105-й ракетке мира в борьбе за выход в четвертьфинал в Бад-Хомбурге
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге уступила сопернице из Румынии Елене-Габриэле Русе, занимающей в мировом рейтинге 105-е место, и не смогла выйти в четвертьфинал. Встреча соперниц продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 5:7, 2:6.
Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2026, среда. 14:05 МСК
20
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
105
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
По ходу матча Калинская подала навылет четыре раза, сделала восемь двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Русе сделала девять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Русе сразится с победительницей матча между Игой Швёнтек и Эммой Наварро.
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