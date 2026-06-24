Калинская проиграла 105-й ракетке мира в борьбе за выход в четвертьфинал в Бад-Хомбурге

20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге уступила сопернице из Румынии Елене-Габриэле Русе, занимающей в мировом рейтинге 105-е место, и не смогла выйти в четвертьфинал. Встреча соперниц продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 5:7, 2:6.

По ходу матча Калинская подала навылет четыре раза, сделала восемь двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Русе сделала девять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Русе сразится с победительницей матча между Игой Швёнтек и Эммой Наварро.