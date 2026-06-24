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Тейлор Фриц снялся с турнира ATP-250 в Истбурне

Тейлор Фриц снялся с турнира ATP-250 в Истбурне
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Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц снялся с турнира категории ATP-250 в Истбурне.

«К сожалению, в этом году мне приходится сняться с турнира в Истбурне. Ждал до самого конца предматчевой разминки, чтобы принять это решение сегодня, потому что действительно хотел сыграть. Для меня это никогда не бывает лёгким решением, особенно когда речь идёт о турнире, который так много для меня значит. Все, кто меня знает, понимают, что я ненавижу сниматься с турниров.

Истбурн подарил мне одни из самых любимых воспоминаний на корте, а поддержка, которую я получал от болельщиков на протяжении многих лет, была просто невероятной. Именно это делает ситуацию такой сложной, но, учитывая, что Уимблдон уже не за горами, я должен принять решение, которое даст мне наилучший шанс быть в форме на все 100% и готовым выступить на высшем уровне.

Хотя я знаю, что это правильное решение, моё разочарование не становится меньше. Мне очень жаль болельщиков, организаторов турнира и всех, кто с нетерпением ждал моей игры. Спасибо Истбурну за то, что здесь меня всегда так радушно принимают, и я надеюсь вскоре вернуться на эти корты», – написал Фриц на своей странице в X.

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