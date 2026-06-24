Елена Остапенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Истбурне

35-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания) после победы над венгеркой Панной Удварди, занимающей в мировом рейтинге 71-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

По ходу матча Остапенко сделала семь эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Удварди подала навылет шесть раз, сделала три двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Остапенко сразится с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез.