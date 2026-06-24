«Чувствую себя отлично». Янник Синнер — о состоянии перед Уимблдоном

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал о самочувствии перед началом Уимблдона-2026.

«Чувствую себя отлично. Мы провели все необходимые обследования, и результаты были очень хорошими. Я доволен. Мне нужно было немного отвлечься. После Парижа я провёл 10 дней с семьёй и друзьями, наслаждаясь моментами, на которые во время сезона обычно не хватает времени. Думаю, всё происходит не просто так. У меня был длительный период подготовки, я много работал над физической формой и сейчас снова чувствую себя сильным», – сказал Синнер в интервью Stan Sport.

Янник Синнер является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлом году он одолел в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.