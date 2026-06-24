Таусон обыграла Циньвэнь во втором круге «пятисотника» в Бад-Хомбурге

25-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон во втором круге турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге обыграла соперницу из Китая Чжэн Циньвэнь, занимающую в мировом рейтинге 153-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

По ходу матча Циньвэнь сделала 10 эйсов, допустила 12 двойных ошибок и сумела реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Таусон подала навылет 12 раз, сделала три двойные ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Таусон сразится с победительницей матча между Каролиной Муховой и Ириной Бегу.