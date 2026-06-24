Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжэн Циньвэнь — Клара Таусон, результат матча 24 июня 2026, счёт 1:2, 2-й круг; WTA 500 Бад-Хомбург

Таусон обыграла Циньвэнь во втором круге «пятисотника» в Бад-Хомбурге
Комментарии

25-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон во втором круге турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге обыграла соперницу из Китая Чжэн Циньвэнь, занимающую в мировом рейтинге 153-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2026, среда. 13:55 МСК
Чжэн Циньвэнь
153
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 6
         
Клара Таусон
25
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

По ходу матча Циньвэнь сделала 10 эйсов, допустила 12 двойных ошибок и сумела реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Таусон подала навылет 12 раз, сделала три двойные ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Таусон сразится с победительницей матча между Каролиной Муховой и Ириной Бегу.

Сетка турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
Материалы по теме
Мирра проиграла первый матч в статусе чемпионки «РГ». Теперь Андреева поедет на Уимблдон
Мирра проиграла первый матч в статусе чемпионки «РГ». Теперь Андреева поедет на Уимблдон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android