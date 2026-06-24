Таусон обыграла Циньвэнь во втором круге «пятисотника» в Бад-Хомбурге
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25-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон во втором круге турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге обыграла соперницу из Китая Чжэн Циньвэнь, занимающую в мировом рейтинге 153-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:2.
Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2026, среда. 13:55 МСК
153
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
25
Клара Таусон
К. Таусон
По ходу матча Циньвэнь сделала 10 эйсов, допустила 12 двойных ошибок и сумела реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Таусон подала навылет 12 раз, сделала три двойные ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем круге Таусон сразится с победительницей матча между Каролиной Муховой и Ириной Бегу.
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