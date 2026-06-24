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Кори Гауфф снялась для коллаборации Miu Miu и New Balance

Кори Гауфф снялась для коллаборации Miu Miu и New Balance
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф снялась в фотосессии для коллаборации двух известных брендов одежды и аксессуаров – Miu Miu и New Balance. Предположительно, в этом образе спортсменка сыграет на предстоящем Уимблдоне. Фотографии опубликовал официальный аккаунт Miu Miu в соцсети.

Фото: Miu Miu

Фото: Miu Miu

Также сообщается, что с 23 июня коллекция на определённое время доступна к покупке в некоторых бутиках Miu Mui по всему миру.

Кори Гауфф является двукратной победительницей турниров «Большого шлема». В 2023 году она выигрывала Открытый чемпионат США, а в 2024-м – «Ролан Гаррос». Также в 2024 году она взяла титул на парном турнире «Большого шлема» в Париже.

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