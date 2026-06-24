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Серена Уильямс и Новак Джокович встретились на Уимблдоне

Серена Уильямс и Новак Джокович встретились на Уимблдоне
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23-кратная чемпионка турниров «Большого Шлема» Серена Уильямс и 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович встретились перед началом Уимблдона 2026 года. Фото появилось на официальной странице турнира в X.

Фото: Уимблдон

Ранее стало известно, что организаторы травяного ТБШ выдали Уильямс-младшей уайлд-кард для выступления в одиночном разряде. Серена выигрывала Уимблдон в 2002, 2003, 2009, 2010. 2012, 2015 и 2016 годах. Новак Джокович также выигрывал этот турнир семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

Серене Уильямс 44 года, последний раз она выходила на корт в одиночном разряде на US Open — 2022.

Уимблдон 2026 года стартует 29 июня и продлится до 12 июля.

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