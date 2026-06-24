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Жоао Фонсека снялся с турнира АТР-250 в Истбурне

Жоао Фонсека снялся с турнира АТР-250 в Истбурне
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27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека снялся с розыгрыша турнира АТР-250 в Истбурне (Великобритания) из-за дискомфорта в плече. В матче второго круга бразилец должен был сыграть с британским теннисистом Гильсом Хасси (293-й номер рейтинга).

Истбурн (м). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 14:00 МСК
Гильс Хасси
293
Великобритания
Гильс Хасси
Г. Хасси
Отменён
Жоао Фонсека
27
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Почувствовав небольшой дискомфорт в правом плече, мы вместе с командой решили в качестве меры предосторожности не выступать на турнире в Истбурне. Наша цель — подойти к Уимблдону в наилучшей форме.
Я очень благодарен организаторам турнира за невероятное гостеприимство. Теперь пришло время продолжать работать. Увидимся на Уимблдоне!» – написал Фонсека в одной из социальных сетей.

Турнир в Истбурне проходит с 22 по 27 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.

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