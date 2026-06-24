238-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге она проиграла американке Кейле Дей (138-я в рейтинге) со счётом 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. На счету Дей три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в основную сетку квалификации Уимблдона Кейла Дей поспорит с победительницей матча Катажина Кава (Польша) — Лукреция Стефанини (Италия).