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Эрика Андреева — Кейла Дей: результат матча 24 июня, счёт 0:2, 2-й круг квалификации Уимблдона

Эрика Андреева не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона-2026
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238-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге она проиграла американке Кейле Дей (138-я в рейтинге) со счётом 2:6, 2:6.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 16:15 МСК
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Кейла Дей
США
Кейла Дей
К. Дей

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. На счету Дей три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в основную сетку квалификации Уимблдона Кейла Дей поспорит с победительницей матча Катажина Кава (Польша) — Лукреция Стефанини (Италия).

Календарь квалификации Уимблдона (ж)
Сетка квалификации Уимблдона (ж)
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