Винус Уильямс: сейчас меньше думаю о жажде побед и больше — о том, чтобы иметь цель

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, как относится к неудачам на корте. Ранее американка проиграла 11-ю встречу подряд, уступив в первом круге турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) румынке Ирине Бегу со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (6:8).
|1
|2
|3
|
|6
|6 6
|
|4
|7 8
«Для меня всё связано с тем, чтобы следовать за своими мечтами как на корте, так и вне его. Но сейчас я меньше думаю о жажде побед и больше — о том, чтобы иметь цель, мечту, усердно работать, проходить через все трудности и неудачи на этом пути и в итоге достигать желаемого.
Была статистика про Роджера Федерера — он выиграл примерно 53% всех розыгрышей, которые сыграл. Этот человек завоевал более 20 титулов «Большого шлема», выигрывая лишь чуть больше половины розыгрышей. Неудачи — огромная часть успеха. Всё зависит от того, как ты на это смотришь. Иначе они могут полностью завладеть тобой. Есть очень талантливые игроки, для которых прошлое становится и будущим, и тюрьмой.
Все видят победу, но только ты знаешь ту борьбу и тот путь, которые остались за кадром», – приводит слова Винус Уильямс издание Grazia.
- 24 июня 2026
-
18:55
-
18:51
-
18:43
-
18:32
-
18:28
-
18:22
-
17:56
-
17:53
-
17:38
-
17:32
-
17:20
-
17:09
-
16:58
-
16:30
-
16:22
-
16:13
-
15:46
-
15:41
-
15:25
-
15:16
-
15:10
-
15:01
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:25
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:08
-
14:02
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:25