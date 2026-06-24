Винус Уильямс: сейчас меньше думаю о жажде побед и больше — о том, чтобы иметь цель

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, как относится к неудачам на корте. Ранее американка проиграла 11-ю встречу подряд, уступив в первом круге турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) румынке Ирине Бегу со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (6:8).

«Для меня всё связано с тем, чтобы следовать за своими мечтами как на корте, так и вне его. Но сейчас я меньше думаю о жажде побед и больше — о том, чтобы иметь цель, мечту, усердно работать, проходить через все трудности и неудачи на этом пути и в итоге достигать желаемого.

Была статистика про Роджера Федерера — он выиграл примерно 53% всех розыгрышей, которые сыграл. Этот человек завоевал более 20 титулов «Большого шлема», выигрывая лишь чуть больше половины розыгрышей. Неудачи — огромная часть успеха. Всё зависит от того, как ты на это смотришь. Иначе они могут полностью завладеть тобой. Есть очень талантливые игроки, для которых прошлое становится и будущим, и тюрьмой.

Все видят победу, но только ты знаешь ту борьбу и тот путь, которые остались за кадром», – приводит слова Винус Уильямс издание Grazia.