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«Даже сейчас у неё есть потенциал». Винус Уильямс — о возвращении сестры Серены на корт

«Даже сейчас у неё есть потенциал». Винус Уильямс — о возвращении сестры Серены на корт
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, как отнеслась к возобновлению карьеры своей сестры 23-кратной победительницы мэйджоров Серены Уильямс.

«Ничего не говорила ей об этом. Я всегда позволяю ей самой принимать решения.

Даже когда она впервые завершила карьеру, она всё ещё была лучшей теннисисткой мира. В этом нет никаких сомнений. И даже сейчас у неё есть потенциал — и он действительно есть, если она сама этого захочет. Моя задача — поддерживать её, наблюдать, ждать, смотреть, что произойдёт, и быть её самым преданным болельщиком», – приводит слова Винус Уильямс издание Grazia.

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