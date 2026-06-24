«Даже сейчас у неё есть потенциал». Винус Уильямс — о возвращении сестры Серены на корт

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, как отнеслась к возобновлению карьеры своей сестры 23-кратной победительницы мэйджоров Серены Уильямс.

«Ничего не говорила ей об этом. Я всегда позволяю ей самой принимать решения.

Даже когда она впервые завершила карьеру, она всё ещё была лучшей теннисисткой мира. В этом нет никаких сомнений. И даже сейчас у неё есть потенциал — и он действительно есть, если она сама этого захочет. Моя задача — поддерживать её, наблюдать, ждать, смотреть, что произойдёт, и быть её самым преданным болельщиком», – приводит слова Винус Уильямс издание Grazia.