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«Чем больше у нас игроков, тем лучше». Синнер — о достижениях итальянских теннисистов

«Чем больше у нас игроков, тем лучше». Синнер — о достижениях итальянских теннисистов
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о результатах своих соотечественников: Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Маттео Арнальди и Флавио Коболли.

«Я так рад, когда вижу, как другие ребята добиваются невероятных результатов: думаю о Флавио [Коболли], который дошёл до финала и был очень близок к тому, чтобы завоевать свой первый трофей, или об Арнальди, который действительно хорошо прогрессирует… Маттео очень много работал, я немного поговорил с ним в Монако, и он действительно заслуживает этого момента, он много работает. Также замечательно видеть возвращение Маттео Берреттини. Мы надеемся, что он сможет лучше справляться со своими травмами. Быть частью этой команды – это поистине невероятно. Сейчас нам всем не хватает Лоренцо Музетти, который испытывает некоторые проблемы со здоровьем, но мы абсолютно уверены, что он вернётся в отличную форму. Чем больше у нас игроков, тем лучше, поэтому мы рады продолжать в том же духе», — сказал Синнер в интервью Stan Sport.

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