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«Я бы хотел снова испытать эти прекрасные чувства». Синнер — о защите титула на Уимблдоне

«Я бы хотел снова испытать эти прекрасные чувства». Синнер — о защите титула на Уимблдоне
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер описал свои чувства по поводу возвращения на Уимблдон, где ему предстоит защищать титул.

«Для меня это самый особенный турнир года. В том числе и из-за покрытия, на котором он проходит. Честно говоря, в детстве я никогда не думал, что окажусь в таком положении. Даже не думал, что когда-нибудь сыграю здесь, на Уимблдоне, потому что это казалось таким далёким. Я из маленького городка, и мне было нереально даже представить, что буду играть здесь, не говоря уже о том, чтобы держать трофей и видеть своё имя рядом с именами других невероятных игроков.

У меня остались прекрасные воспоминания о прошлогоднем турнире. Последний розыгрыш финала постоянно приходит на ум, но не только это. Моя семья была там с моей командой на корте, и это было невероятное чувство. Конечно, я бы хотел снова испытать эти прекрасные чувства, не буду этого отрицать. В то же время, если этого больше не произойдёт, у меня всё равно останется воспоминание, которое я буду хранить всю оставшуюся жизнь.

Каждый год — это новый вызов, и всё меняется, но сейчас снова наслаждаюсь тем, что нахожусь здесь. Я здесь уже пару дней, и меня радует, что здесь не так много народу. Тем не менее вид Центрального корта с идеально травяным покрытием создаёт особую атмосферу. Пытаюсь снова адаптироваться к условиям, но времени на это ещё достаточно, чтобы быть готовым к первому раунду», — сказал Синнер в интервью Stan Sport.

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