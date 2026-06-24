Денис Шаповалов поделился воспоминаниями о матчах с Федерером и Надалем

41-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов поделился воспоминаниями о матчах с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером и 22-кратным победителем мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем.

«С Роджером я сыграл всего один раз, и он просто играл со мной как кошка с мышкой. На корте рядом с ним я чувствовал себя абсолютным юниором.

Когда Надаль показывал свой лучший теннис, я ничего не мог с этим поделать, но мне казалось, что против него у меня было немало шансов. Я обыгрывал его на грунте… Я победил его в Монреале при нашей первой встрече. Из игроков «Большой тройки» именно против него у меня было больше всего успеха», – приводит слова Шаповалова пресс-служба АТР.