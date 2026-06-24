Алина Корнеева вышла в финал квалификации Уимблдона-2026
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94-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла представительницу Испании Андреа Ласаро Гарсию (150-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5.
Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 16:15 МСК
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6 5
|7
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|7 7
|5
Андреа Ласаро Гарсия
А. Ласаро Гарсия
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Корнеева три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Гарсии один эйс, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
За выход в основную сетку соревнований Алина Корнеева поспорит с победительницей матча Юлия Риера (Аргентина) — Фиона Кроули (США).
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