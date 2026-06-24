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Ига Швёнтек — Эмма Наварро: результат матча 24 июня, счёт 1:2, 2-й круг турнира в Бад-Хомбурге

Ига Швёнтек проиграла Эмме Наварро во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Во втором круге соревнований она уступила американке Эмме Наварро (24-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:2, 3:6.

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2026, среда. 16:35 МСК
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		2 6
         
Эмма Наварро
24
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Наварро два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Эмма Наварро поспорит с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
Сетка турнира в Бад-Хомбурге
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