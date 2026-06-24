Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стаббс высказалась о решении Серены Уильямс принять уайлд-кард на Уимблдон-2026

Стаббс высказалась о решении Серены Уильямс принять уайлд-кард на Уимблдон-2026
Комментарии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась об уайлд-кард в одиночном разряде, полученный американкой Сереной Уильямс на Уимблдон-2026. Этот турнир станет первым для американки с сентября 2022 года.

«То, что она приняла уайлд-кард, не означает ничего, кроме желания вновь проверить себя в матчах против лучших игроков мира. По её собственным словам, во многом она делает это ради своих дочерей — ей хочется, чтобы они увидели, как их мама занимается тем, что любит, а не просто слышали об этом. В этом есть что-то одновременно тихо душераздирающее и прекрасное: вернуться не ради ещё одного трофея, а ради того, чтобы у двух маленьких девочек осталось воспоминание, а не легенда.

Она вдохновляет людей, а те, кто смотрит на это свысока, сами никогда не рисковали и не ставили себя на кон в собственной жизни. Какой бы великой ни была Серена Уильямс, самое удивительное в ней — это её готовность учиться, её готовность слушать и её стремление становиться лучше каждый день. Мне бы очень хотелось, чтобы все вы знали именно это о ней», — приводит слова Стаббс The tennis Gazette.

Материалы по теме
Мирра проиграла первый матч в статусе чемпионки «РГ». Теперь Андреева поедет на Уимблдон
Мирра проиграла первый матч в статусе чемпионки «РГ». Теперь Андреева поедет на Уимблдон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android