Стаббс высказалась о решении Серены Уильямс принять уайлд-кард на Уимблдон-2026

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась об уайлд-кард в одиночном разряде, полученный американкой Сереной Уильямс на Уимблдон-2026. Этот турнир станет первым для американки с сентября 2022 года.

«То, что она приняла уайлд-кард, не означает ничего, кроме желания вновь проверить себя в матчах против лучших игроков мира. По её собственным словам, во многом она делает это ради своих дочерей — ей хочется, чтобы они увидели, как их мама занимается тем, что любит, а не просто слышали об этом. В этом есть что-то одновременно тихо душераздирающее и прекрасное: вернуться не ради ещё одного трофея, а ради того, чтобы у двух маленьких девочек осталось воспоминание, а не легенда.

Она вдохновляет людей, а те, кто смотрит на это свысока, сами никогда не рисковали и не ставили себя на кон в собственной жизни. Какой бы великой ни была Серена Уильямс, самое удивительное в ней — это её готовность учиться, её готовность слушать и её стремление становиться лучше каждый день. Мне бы очень хотелось, чтобы все вы знали именно это о ней», — приводит слова Стаббс The tennis Gazette.