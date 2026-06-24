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Элина Свитолина снялась с матча 1/4 финала с Ван Синьюй в Бад-Хомбурге

Элина Свитолина снялась с матча 1/4 финала с Ван Синьюй в Бад-Хомбурге
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Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с матча 1/4 финала турнира WTA-250 Бад-Хомбурге (Германия) с китаянкой Ван Синьюй.

Бад-Хомбург. 1/4 финала
24 июня 2026, среда. 16:55 МСК
Ван Синьюй
52
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
8
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«К сожалению, я снимаюсь с четвертьфинального матча в Бад-Хомбурге.

Вчерашняя победа далась в очень упорной борьбе, но она отняла у моего организма немного больше сил, чем я ожидала. Поэтому мне нужно ещё несколько дней на восстановление.

Желаю всего наилучшего всем игрокам, которые продолжают выступление на турнире, а самому турниру — дальнейших успехов. Надеюсь увидеться со всеми вами в следующем году», – сказала Свитолина в видео, размещённом в аккаунте турнира в социальной сети Х.

В полуфинале турнира в Бад-Хомбурге Ван Синьюй сыграет с победительницей встречи Наоми Осака (Япония) – Екатерина Александрова (Россия).

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