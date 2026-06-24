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Елена Приданкина — Сюзан Ламенс: результат матча 24 июня, счёт 2:1, 2-й круг квалификации Уимблдона

Елена Приданкина обыграла Сюзан Ламенс и вышла в финал квалификации Уимблдона
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206-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина вышла в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (129-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 16:35 МСК
Елена Приданкина
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 3
         
Сюзан Ламенс
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Приданкина четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ламенс шесть эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В финале квалификации Уимблдона Елена Приданкина сыграет с американской теннисисткой Клэр Лью.

Календарь квалификации Уимблдона (ж)
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