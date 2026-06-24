Елена Приданкина обыграла Сюзан Ламенс и вышла в финал квалификации Уимблдона

206-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина вышла в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (129-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Приданкина четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ламенс шесть эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В финале квалификации Уимблдона Елена Приданкина сыграет с американской теннисисткой Клэр Лью.