Елена Приданкина обыграла Сюзан Ламенс и вышла в финал квалификации Уимблдона
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206-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина вышла в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (129-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 16:35 МСК
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
2 : 1
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Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Приданкина четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ламенс шесть эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
В финале квалификации Уимблдона Елена Приданкина сыграет с американской теннисисткой Клэр Лью.
Комментарии
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