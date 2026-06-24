Роман Сафиуллин сыграет в финале квалификации Уимблдона-2026

127-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге он обыграл Киммера Коппеянса из Бельгии (222-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Коппеянса шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в основную сетку соревнований Роман Сафиуллин поспорит с представителем Швейцарии Жеромом Kимом.