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«Никакого преимущества нет». Роддик — о возможном матче Соболенко и Уильямс на Уимблдоне

«Никакого преимущества нет». Роддик — о возможном матче Соболенко и Уильямс на Уимблдоне
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 Энди Роддик высказался о возможном матче 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и четырёхкратной победительницы мэйджоров белоруски Арины Соболенко на Уимблдоне-2026.

«После того как она столько лет не играла одиночные матчи, можно представить, что она думает: «Знаешь что? Думаю, что моё первичное возвращение в теннис будет на Уимблдоне…» Представьте себя в голове Серены, где она думает: «Это будет Уимблдон, я достаточно хороша, смогу с этим справиться, никаких проблем». Это уровень уверенности, которого у меня в жизни не было даже на 12 секунд.

Я бы запланировал семь турниров до этого, во фьючерс в Брансоне, штат Миссури… Я бы начал играть рядом с рестораном Chili’s в общественном парке, надеясь, что никто меня не увидит.

У неё столько же шансов, как и у любого другого человека в мире, сыграть с Соболенко в первом круге. Я думал об этом с другой стороны; если ты — Соболенко и играешь с Сереной, которая не выступала четыре года, выходит и берёт три-четыре гейма на своей подаче… Никакого преимущества нет, если Соболенко играет с Сереной, никакого», — сказал Роддик на своём подкасте Served with Andy Roddick.

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