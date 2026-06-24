Хенмэн оценил шансы Радукану на завоевание ещё одного титула на ТБШ

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн оценил шансы чемпионки US Open – 2021 британки Эммы Радукану на победу на ещё одном турнире «Большого шлема».

«Это будет очень сложно. Не так много людей выигрывают турниры «Большого шлема», поэтому можно сказать, что если тебе удалось сделать это однажды, то ты способен повторить успех. Но всё сводится к процессу. Ей нужно стать физически более выносливой, чтобы увеличить интенсивность своей игры, количество матчей, мощь ударов, скорость передвижения по корту и общую выносливость», – приводит слова Хенмэна Punto De Break.