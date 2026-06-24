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Руседски — об игре Александры Эалы: она может далеко дойти на Уимблдоне

Руседски — об игре Александры Эалы: она может далеко дойти на Уимблдоне
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Экс четвёртая ракетка мира, британский теннисный аналитик Грег Руседски высказался об игре филиппинки Александры Эалы перед стартом Уимблдона-2026.

«Победить Елену Рыбакину и Элину Свитолину в двух матчах подряд — это невероятно впечатляющий результат. Её прорыв был лишь вопросом времени. Кроме того, травяные корты хорошо подходят её игре, потому что позволяют ей придавать мячу немного больше скорости и принимать его чуть раньше. А ещё она левша, поэтому при подаче слайсом мяч уходит ещё дальше от соперниц.

Приятно видеть, что она показывает такой высокий уровень тенниса. С такой игрой её уже можно рассматривать как одну из теннисисток, способных далеко пройти на Уимблдоне.

Где бы она ни выступала, трибуны всегда заполнены, поэтому мне не терпится увидеть, какой будет атмосфера на её первом матче на Уимблдоне в этом году», – приводит слова Руседски Tennis 365.

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