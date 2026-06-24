Роддик высказался о значимости возвращения Серены Уильямс, сравнив её с Майклом Джорданом

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 Энди Роддик высказался о значимости возвращения 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, сравнив её с Майклом Джорданом.

«В любом случае это будет невероятное шоу. Представьте Майкла Джордана, который возвращается, но за четыре года он сыграл всего пару неформальных матчей 3 на 3. Представьте, если бы не было товарищей по команде, которые говорили бы: «Она прекрасно тренируется». В парном матче её подача превышала 190 км/ч, так что, если она найдёт ритм, этой скорости будет достаточно», — сказал Роддик на своём подкасте Served with Andy Roddick.