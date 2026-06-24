Анастасия Гасанова обыграла Эмерсон Джонс во втором круге квалификации Уимблдона

210-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Австралии Эмерсон Джонс (135-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Гасанова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Джонс четыре эйса, 14 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В финале квалификации Уимблдона Анастасия Гасанова сыграет с победительницей матча Дарья Семенистая (Латвия) — Нао Хибино (Япония).