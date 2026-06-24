164-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 на Мальорке (Испания), обыграв в матче второго круга иорданца Абедаллу Шелбайха (290-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Григор Димитров выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 13 брейк-пойнтов. Шелбайх сделал в игре один эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

В четвертьфинале турнира на Мальорке Григор Димитров сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.