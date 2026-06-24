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Абедалла Шелбайх — Григор Димитров, результат матча 24 июня 2026, счет 0:2, 2-й круг АТР-250 Мальорка

Григор Димитров вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 на Мальорке
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164-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 на Мальорке (Испания), обыграв в матче второго круга иорданца Абедаллу Шелбайха (290-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Мальорка. 2-й круг
24 июня 2026, среда. 18:40 МСК
Абедалла Шелбайх
299
Иордания
Абедалла Шелбайх
А. Шелбайх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Григор Димитров
164
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Григор Димитров выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 13 брейк-пойнтов. Шелбайх сделал в игре один эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

В четвертьфинале турнира на Мальорке Григор Димитров сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.

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