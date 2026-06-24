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Джек Дрейпер — Джек Пиннингтон-Джонс, результат матча 24 июня 2026, счет 2:0, 2-й круг АТР-250 Истбурн

Дрейпер обыграл 145-ю ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира в Истбурне
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Бывшая четвёртая ракетка мира (ныне 160-я) британский теннисист Джек Дрейпер вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв в матче второго круга британца Джека Пиннингтон-Джонса (145-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Истбурн (м). 2-й круг
24 июня 2026, среда. 19:15 МСК
Джек Дрейпер
160
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Джек Пиннингтон-Джонс
145
Великобритания
Джек Пиннингтон-Джонс
Д. Пиннингтон-Джонс

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. За время матча Дрейпер выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Пиннингтон-Джонс сделал в игре шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинала турнира в Истбурне Джек Дрейпер сыграет с победителем встречи между канадцем Габриэлем Диалло и аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.

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