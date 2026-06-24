Дрейпер обыграл 145-ю ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира в Истбурне

Бывшая четвёртая ракетка мира (ныне 160-я) британский теннисист Джек Дрейпер вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв в матче второго круга британца Джека Пиннингтон-Джонса (145-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. За время матча Дрейпер выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Пиннингтон-Джонс сделал в игре шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинала турнира в Истбурне Джек Дрейпер сыграет с победителем встречи между канадцем Габриэлем Диалло и аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.