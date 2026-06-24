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Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: результаты матчей на 24 июня

Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: результаты матчей на 24 июня
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Сегодня, 24 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжился турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на среду.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург. Результаты матчей на 24 июня:

Екатерина Александрова (Россия) – Мирра Андреева (Россия) — 6:4, 6:3;
Чжэн Циньвэнь (Китай) – Клара Таусон (Дания) — 7:5, 4:6, 2:6;
Анна Калинская (Россия) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 5:7, 2:6;
Ига Швёнтек (Польша) – Эмма Наварро (США) — 5:7, 6:2, 3:6;
Каролина Мухова (Чехия) – Ирина Бегу (Румыния) — 6:1, 6:1.

Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
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