Сегодня, 24 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжился турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на среду.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург. Результаты матчей на 24 июня:

Екатерина Александрова (Россия) – Мирра Андреева (Россия) — 6:4, 6:3;

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Клара Таусон (Дания) — 7:5, 4:6, 2:6;

Анна Калинская (Россия) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 5:7, 2:6;

Ига Швёнтек (Польша) – Эмма Наварро (США) — 5:7, 6:2, 3:6;

Каролина Мухова (Чехия) – Ирина Бегу (Румыния) — 6:1, 6:1.

Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула.