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Жоао Фонсека назвал топ-5 лучших футболистов в истории Бразилии

Жоао Фонсека назвал топ-5 лучших футболистов в истории Бразилии
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27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека назвал топ-5 футболистов Бразилии в истории, отметив, что считает лучшим среди всех Пеле.

– Назови топ-5 лучших футболистов Бразилии.
– Думаю это легко. Пойду от пятого места наверх: пусть на пятом месте будет Неймар, потом Роналдиньо, Ромарио, Роналдо и Пеле, конечно же. Но их гораздо больше, на самом деле (смеётся), – сказал Фонсека в видео, размещённом в аккаунте TNT Sports в социальной сети Х.

Ранее 19-летний Фонсека снялся с матча второго круга турнира АТР-250 в Истбурне из-за дискомфорта в плече. Теннисист отметил, что принял это решение, чтобы подойти в хорошем физическом состоянии к предстоящему Уимблдонскому турниру – 2026.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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